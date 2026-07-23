Precaución: Vialidad advierte por un intenso banco de niebla entre Cutral Co y Zapala

Dese el canal de difusión por Whatsapps de Vialidad Nacional se advirtió por la presencia de un intenso banco de niebla que afecta a la ruta nacional 22 y a distintos sectores de la región, con una marcada reducción de la visibilidad y un aumento del riesgo para quienes deben circular por las principales vías de tránsito.
Se informó de visibilidad muy reducida por bancos de niebla en:
RN 22: Cutral Co – Zapala
RN 237: Huayquimil – Collon Cura – Arroyo Limay Chico y empalme RN 40
RN 40: Siete Lagos – Zapala – Las Lajas – Catan Lil
Las condiciones podrían mantenerse durante toda la jornada, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.
Ante la presencia de niebla, se recomienda reducir la velocidad, circular con las luces bajas encendidas y utilizar las luces antiniebla en caso de contar con ellas. También se aconseja aumentar la distancia de seguridad respecto del vehículo que circula delante y evitar maniobras bruscas o sobrepasos innecesarios.