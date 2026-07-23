Precaución: Vialidad advierte por un intenso banco de niebla entre Cutral Co y Zapala

Los bancos espesos de niebla se mantendrán durante toda la jornada, en diferentes sectores

Dese el canal de difusión por Whatsapps de Vialidad Nacional se advirtió por la presencia de un intenso banco de niebla que afecta a la ruta nacional 22 y a distintos sectores de la región, con una marcada reducción de la visibilidad y un aumento del riesgo para quienes deben circular por las principales vías de tránsito.

Se informó de visibilidad muy reducida por bancos de niebla en:

RN 22: Cutral Co – Zapala

RN 237: Huayquimil – Collon Cura – Arroyo Limay Chico y empalme RN 40

RN 40: Siete Lagos – Zapala – Las Lajas – Catan Lil

Las condiciones podrían mantenerse durante toda la jornada, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

Ante la presencia de niebla, se recomienda reducir la velocidad, circular con las luces bajas encendidas y utilizar las luces antiniebla en caso de contar con ellas. También se aconseja aumentar la distancia de seguridad respecto del vehículo que circula delante y evitar maniobras bruscas o sobrepasos innecesarios.