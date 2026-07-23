Ruta 51: una obra clave pensando en el desarrollo de las áreas de Cutral Co y Huincul con GNL

Desde el anuncio en abril poco se supo de cómo avanza este proyecto, que es importante para el transporte petrolero

Muy pocos vecinos y vecinas de la comarca petrolera conocen la ruta 51, aunque muchos trabajadores petroleros han transitado por ella en miles de ocasiones.

Es que la ruta 51 permite llegar desde la ruta provincial 17 hacia la zona de yacimientos emblemático como Loma La Lata. Es un camino principal de ripio que bordea los lagos Barreales y Mari Menuco.

Al superar el empalme con la ruta provincial 8 se transforma en una cómoda autovía que miles de habitantes de Neuquén capital y Centenario utilizan para ir a la costa del lago Mari Menuco en verano. Pero que los cutralquenses y huinculenses prácticamente ignoran.

El gobierno provincial negocia con las empresas petroleras la pavimentación de esta ruta. Y en otras ocasiones desde este medio se abogó por su desarrollo. Es la vía más corta de conexión con el desarrollo principal de Vaca Muerta desde la comarca petrolera sin necesidad de llegar a Añelo. Además conecta también con Autovía Norte y desde allí a Plottier, Neuquén y Centenario, un reemplazo de la ruta nacional 22 (aunque con varios kilómetros más).

El gobernador Rolando Figueroa anunció esta obra en el aniversario de Plaza Huincul. En abril de este año dijo que se hará “con las operadoras, un financiamiento de la ruta 51 que sale desde el lago Mari Menuco hasta la ruta 17 para poder pavimentarla y salir mucho más rápido. También con lo que tengamos que proveer y salir por esa ruta”. Agregó que se evitará el tránsito por la ruta 7, liberándola y también firmarán otra serie de obras. “Es fundamental que también Cutral Co y Plaza Huincul tengan un acceso mucho más fluido y una salida mucho más fluida”, apuntó

¿Pero cómo se financiará? El sitio web Econojournal confirmó esta semana que será con un adelanto de regalías. En la mesa intersectorial que organizó el gobierno se había conversado ya y plasmado también en un acuerdo con operadoras petroleras, la financiación de obras viales.

Desde entonces, en abril, poco se supo de un avance sobre este proyecto que incluye otras rutas también. Si la RP 51 está en agenda pensando en el desarrollo del GNL en Cutral Co y Plaza Huincul, otras rutas se piensan como parte del desarrollo de Rincón de los Sauces. O como se dice en la industria, el Hub Norte (Rincón) y el Hub Sur (Cutral Co y Huincul).

La pavimentación de la ruta 8 en su totalidad podría permitir a los habitantes de Rincón de los Sauces hacia Neuquén capital sin pasar por Añelo.