Figueroa se reunió con empresas petroleras y agregó la ruta 51 como obra a financiar

El gobierno provincial trabaja con empresas operadoras de la cuenca neuquina para cofinanciar obras viales. En realidad las empresas “adelantan” el pago de regalías, impuestos provinciales y otros ítems y con ese dinero se asfaltan rutas provinciales.
Para que funcione ese procedimiento, se creó un fideicomiso y se firmó un Memorandum de Entendimiento entre el gobierno y las empresas. En la jornada de ayer, se realizó una reunión para agregar obras a ese documento.
Del encuentro participó el gobernador Rolando Figueroa. La información oficial indica que la primera obra a financiar es la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga. Pero también se corroboró que ingresará al acuerdo la pavimentación y repavimentación de la ruta 51 (Mari Menuco), entre el empalme con la ruta 8 y el empalme con la ruta 17.
La ruta 51 es el camino que habitualmente utilizan las empresas para acceder a yacimientos como Loma La Lata, corre en paralelo a la ruta 7 y bordea las márgenes de los lagos Los Barreales y Mari Menuco. Es de vital importancia para impulsar un acceso alternativo a los yacimientos principales desde la Comarca Petrolera en vez de Añelo.
Ayer se sumaron dos empresas, Geopark y Harbour Energy, al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.
Se informó que se sumará también la repavimentación de la RPN°8, entre el empalme con la RPN° 51 y el empalme con la RPN° 7; la nueva intersección en el empalme de las RPN°7 y RPN°8; y la repavimentación de la RPN°7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la RPN°8.