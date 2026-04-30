Figueroa se reunió con empresas petroleras y agregó la ruta 51 como obra a financiar

las empresas "adelantan" el pago de regalías, impuestos provinciales y otros ítems y con ese dinero se asfaltan rutas provinciales.

El gobierno provincial trabaja con empresas operadoras de la cuenca neuquina para cofinanciar obras viales. En realidad las empresas “adelantan” el pago de regalías, impuestos provinciales y otros ítems y con ese dinero se asfaltan rutas provinciales.

Para que funcione ese procedimiento, se creó un fideicomiso y se firmó un Memorandum de Entendimiento entre el gobierno y las empresas. En la jornada de ayer, se realizó una reunión para agregar obras a ese documento.

Del encuentro participó el gobernador Rolando Figueroa. La información oficial indica que la primera obra a financiar es la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga. Pero también se corroboró que ingresará al acuerdo la pavimentación y repavimentación de la ruta 51 (Mari Menuco), entre el empalme con la ruta 8 y el empalme con la ruta 17.

La ruta 51 es el camino que habitualmente utilizan las empresas para acceder a yacimientos como Loma La Lata, corre en paralelo a la ruta 7 y bordea las márgenes de los lagos Los Barreales y Mari Menuco. Es de vital importancia para impulsar un acceso alternativo a los yacimientos principales desde la Comarca Petrolera en vez de Añelo.

Ayer se sumaron dos empresas, Geopark y Harbour Energy, al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.

Se informó que se sumará también la repavimentación de la RPN°8, entre el empalme con la RPN° 51 y el empalme con la RPN° 7; la nueva intersección en el empalme de las RPN°7 y RPN°8; y la repavimentación de la RPN°7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la RPN°8.