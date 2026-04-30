Confirmados los equipos y el formato para el Clasificatorio Patagónico

Petrolero Argentino participa y Alianza ya está clasificado

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) confirmó los cuatro clubes que disputarán el Clasificatorio Patagónico para obtener la última plaza al Regional Amateur 2026.

Los equipos participantes son Pacífico, Río Grande, Unión Vecinal y Petrolero Argentino.

La conformación de los protagonistas responde a los criterios establecidos por la Federación Patagónica de Fútbol, que otorga el lugar a los tres equipos mejor ubicados del Oficial A y al campeón del Oficial B 2025.

En esta edición, Petrolero Argentino ocupará el lugar de Don Bosco, institución que decidió no participar del certamen. Por su parte, Río Grande se suma como el campeón vigente de la categoría B.

El torneo comenzará el próximo 13 de mayo. En cuanto al formato de juego, se disputarán llaves de semifinales con partidos de ida y vuelta, mientras que la final se jugará a un solo encuentro en cancha neutral. Los cruces entre los cuatro equipos se definirán mediante un sorteo programado para este jueves.

El equipo que logre la clasificación se integrará al grupo de clubes neuquinos que ya cuentan con un lugar asegurado en el Regional Amateur 2026: Alianza, Independiente, San Patricio del Chañar y Maronese.