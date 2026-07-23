Lifune se pone al día con los partidos pendientes y postergados

Luego de suspender la fecha del fin de semana

La Liga de Fútbol del Neuquén (LiFuNe) postergó la jornada prevista para el próximo fin de semana en el día de ayer, pero hoy dió a conocer cuales son los partidos que se disputan para que el torneo quede sin partidos pendientes.

Los equipos de la comarca tendrán participación en sus categorías. En el caso de Rivadavia, tiene que visitar en Primera y Reserva a Esperanza en Rincón de los Sauces. En el bloque menor, juega frente a Los canales en 5ta, 6ta, 9na y 10ma. Todos los partidos son el sábado.

Alianza por su parte, juega como local frente a Sapere en el bloque menor con los partidos de 5ta, 6ta, 9na, 10ma, 7ma y 8va el día sábado a partir de las 10 de la mañana. El femenino también juega como local el sábado frente a Añelo y por último, los chicos de predecima juegan frente a Don Bosco en Zapala.

Petrolero Argentino es el único de los tres equipos que no tiene partidos pendientes en ninguna de sus categorías.