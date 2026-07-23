El gremio docente ATEN confirmó que no hay paro el próximo lunes 27

El sindicato descartó que exista una medida de fuerza en la provincia.

Desde el sindicato docente neuquino, Aten, a través de la conducción provincial que está a cargo de Fany Mansilla, se confirmó que el lunes 27 comenzarán las clases.

Después del receso de invierno, se reanudarán las actividades escolares en los establecimientos de los distintos niveles educativos de la provincia.

Si bien la seccional Capital (de Neuquén) hizo un llamado para una medida de fuerza, desde la conducción del gremio se aclaró que no hay paro dispuesto por las asambleas a través de las distintas seccionales.

Se recordó que Aten tiene un acuerdo con el gobierno provincial que es anualizado y atado a la inflación y que ya fue firmado en diciembre de 2025. Por esta razón es que Provincia no lo convocó junto a los otros sindicatos como ATE, UPCN y los Viales que iniciaron las negociaciones para el segundo semestre de este 2026.

En este sentido, Mansilla especificó que para llegar a una medida de fuerza como el paro, el sindicato primero tiene que ser refrendado por los mandatos de las asambleas en cada seccional.