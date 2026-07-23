Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto en el día.
La temperatura máxima esperada es de 13° Centígrados y la mínima de – 1° hacia la noche.
El viento se presentará del sudeste a 21 kilómetros con ráfagas de 46 kilómetros en el día; para la noche, rotará al oeste a 31 kilómetros con ráfagas de 51.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se despejará.
Para el viernes, la temperatura se estima en los 12° Centígrados y la mínima de 6° Centígrados.