Neuquén lanzó Cuidar +65, un programa de atención integral para adultos mayores

La iniciativa prevé beneficiar a unas 10.000 personas

El Gobierno de Neuquén presentó este miércoles Cuidar +65, un programa destinado a mejorar el acceso a la salud de personas mayores de 65 años que no cuentan con obra social ni medicina prepaga. La iniciativa prevé beneficiar a unas 10.000 personas con la entrega gratuita de lentes y prótesis dentales, además de medicamentos a domicilio y seguimiento sanitario.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, quien explicó que el programa responde al crecimiento de la población adulta mayor en la provincia y busca eliminar las barreras económicas y de movilidad para acceder a prestaciones esenciales.

Entre los beneficios se incluyen consultas médicas presenciales y por telemedicina, entrega de lentes y prótesis dentales sin costo, medicamentos esenciales a domicilio, estudios de laboratorio, controles preventivos y el acompañamiento de 60 Navegadores de Salud, estudiantes universitarios capacitados para asistir a los beneficiarios en la gestión de turnos y el uso de herramientas digitales.

Los interesados deberán inscribirse a través del portal MiSalud o solicitar asistencia en cualquier centro de salud público de la provincia. Según informó el Ministerio de Salud, las prestaciones se otorgarán tras la evaluación de los equipos profesionales y de acuerdo con la disponibilidad de insumos.