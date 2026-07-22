Advierten por un operativo de transporte especial que afectará el tránsito entre Plaza Huincul y Añelo

Este jueves 23 de julio por la mañana

La empresa Servicios Petroleros Uribe S.A. (SPUSA) informó que este jueves 23 de julio realizará el traslado de dos virolas destinadas a un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos, una operación que requerirá un importante despliegue logístico y podría generar demoras en el tránsito entre Plaza Huincul y Añelo.

El operativo se desarrollará aproximadamente entre las 8:15 y las 19:00, con la circulación de dos carretones de transporte especial, cada uno con una carga de 9,6 metros de ancho total, acompañados por vehículos guía de la empresa y personal especializado.

El recorrido comenzará en la base El Pampeano, en Plaza Huincul, desde donde los convoyes partirán por la Ruta Nacional 22 en dirección a Challacó hasta un camino interno. Posteriormente continuarán por la Ruta Provincial 17, atravesando el sector del Dique Portezuelo Grande y Portezuelo Chico, donde deberán circular a velocidad mínima. Luego seguirán hasta la localidad de Añelo, tomarán la Ruta Provincial 7, retomarán la Ruta Provincial 17 y finalmente continuarán por la Ruta Provincial 8 hasta el yacimiento Rincón de Aranda.

Desde la empresa señalaron que el operativo contará con todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo paradas planificadas, personal propio de Calidad, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE), vehículos de apoyo y el acompañamiento permanente de la División de la Policía para garantizar la seguridad vial.

Asimismo, advirtieron que durante el desarrollo del traslado el tránsito entre Plaza Huincul y Añelo podría presentar importantes demoras y congestión, debido a las dimensiones de la carga. En principio, los sobrepasos solo podrán realizarse durante las detenciones programadas y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Por este motivo, SPUSA solicitó a conductores y vecinos respetar las indicaciones del personal policial y de los equipos de señalización, además de planificar los viajes con anticipación para evitar inconvenientes.