Un joven fue baleado en Cutral Co y permanece internado tras ser operado

El ataque habría sido cometido por tres sujetos que se movilizaban en un vehículo

Un joven de 25 años resultó herido de arma de fuego durante la noche del domingo en un episodio ocurrido en avenida Castelli, y debió ser intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información policial, el hombre ingresó a la guardia del hospital zonal alrededor de las 21:30 del domingo 19 de julio con heridas compatibles con disparos de arma de fuego. Según las primeras averiguaciones, el ataque habría sido cometido por tres sujetos que se movilizaban en un vehículo de color gris, desde donde efectuaron entre tres y cinco disparos.

Al momento de ser entrevistado por el personal policial, el joven no aportó datos sobre lo sucedido y se mostró reticente a brindar información o radicar una denuncia.

El médico policial constató tres lesiones compatibles con arma de fuego en la zona de la pelvis y el muslo, una de ellas con fractura, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica durante la jornada.

Tras conocerse el hecho, personal de la Comisaría 14° junto con efectivos de la División Criminalística se trasladaron hasta avenida Castelli y calle Adóbati, señalado como el presunto lugar donde ocurrió el ataque. En el sitio realizaron una inspección ocular y llevaron adelante distintas diligencias investigativas.

La causa fue iniciada por lesiones con arma de fuego y quedó bajo intervención de la Fiscalía de Cutral Co, que continúa con las tareas para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.