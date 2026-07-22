Temporal de nieve: vuelcó un auto sobre la Ruta 22 entre Zapala y Cutral Co

Un automóvil volcó este miércoles, cerca del mediodía, sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une las localidades de Zapala y Cutral Co, en medio de las complicadas condiciones de transitabilidad provocadas por el temporal de nieve que afecta a gran parte del centro de la provincia de Neuquén.
El siniestro vial ocurrió mientras la calzada presentaba sectores con nieve acumulada, hielo y escasa adherencia, una situación que obligó a extremar las medidas de precaución para quienes circulan por la zona.
Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de los ocupantes del vehículo ni si hubo personas lesionadas como consecuencia del vuelco.