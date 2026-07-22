Hallazgo de huesos en Cutral Co: una hipótesis es hayan sido utilizados por estudiantes de medicina

La investigación sigue abierta pero esta sería la hipótesis principal

La semana pasada se encontraron huesos humanos entre los residuos recolectados por el municipio de Cutral Co y procesados en la planta.

Cuando el personal se dio cuenta de que se trataba de huesos presuntamente humanos, dieron aviso a la policía, se secuestraron los restos y se iniciaron las pericias correspondientes.

Tras las primeras intervenciones del personal de Criminalística, se logró determinar que los huesos tienen antigüedad, están completamente limpios y que poseen inscripciones sobre la superficie, compatibles con las que haría un estudiante.

En la carrera de medicina, se requiere que los estudiantes obtengan huesos humanos para su estudio. Algunas veces los compran y otros los obtienen de donaciones, pero luego de que aprueban, deben desecharlos.

“Esa es una de las hipótesis que estamos manejando”, dijo el fiscal jefe Gastón Liotard. Pero se continuará con otros estudios.