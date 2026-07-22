Cutral Co: la Ruta 22 en San Sebastián tiene calzada reducida

El personal de Protección Civil de Cutral Co también se encuentra en el lugar.

El parte de esta última hora indica que la Ruta 22, en la subida de San Sebastián, entre Cutral Co y Zapala se encuentra la calzada reducida por la presencia de camiones.

El mismo parte de las rutas de Vialidad Nacional indica que se solicita extremar las precauciones en la zona y hay equipos de Vialidad operando en el sector.

Dos camiones se atravesaron más temprano, por lo que se había formado una larga fila de vehículos de distinto porte, a la espera que se despejara la Ruta 22.

Una vez que se logró correr los rodados pesados, se habilitó media calzada en esta zona.

Se indicó, por otra parte, que la Ruta Nacional 22 en el tramo comprendido entre Cutral Co y Zapala hay nieve en la cinta asfáltica al igual que en la Ruta 40, entre Zapala, Las Lajas y Chos Malal, Barrancas, y finalmente la Ruta 237en Arroyo Limay Chico y el empalme con la RN 40

Los pasos internacionales Cardenal Samoré está habilitado a partir de las 10. Y Pino Hachado está cerrado. El nuevo reporte se brindará a las 12:30.