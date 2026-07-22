Plaza Huincul: cuáles son los números ante una emergencia por la nieve

Las condiciones climáticas empeoraron con la caída de nieve desde la noche del martes, por lo que las distintas áreas municipales están trabajando para asistir a vecinos que lo requieran.
Las líneas disponibles para aquellas familias que puedan verse afectadas por el temporal se pueden comunicar, según el lugar dónde vivan, ya sea el área urbana o rural.
Los números son: 2995705168 para quienes viven en el casco urbano, y los diferentes barrios de la ciudad.
El 2995325736 para las personas que residen en zonas rurales y parajes aledaños a Plaza Huincul.
Se recordó que están en funcionamiento las líneas 100 y 103 para trabajar en red con bomberos, Salud Pública y la dirección municipal de Defensa Civil.
Como siempre se recomienda transitar con cuidado y si es imperioso viajar, que antes de hacerlo se consulten a Tránsito para establecer si las rutas están en condiciones, en especial hacia el oeste.