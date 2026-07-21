Vista Energy presentó un proyecto de US$ 5.800 millones para desarrollar Bandurria Norte en Vaca Muerta

La petrolera solicitó la adhesión al RIGI para avanzar con un plan que contempla la perforación de 332 pozos

La petrolera solicitó la adhesión al RIGI para avanzar con un plan que contempla la perforación de 332 pozos, obras de infraestructura y una producción estimada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

Vista Energy presentó ante el Gobierno nacional la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el área Bandurria Norte, en Vaca Muerta, con un proyecto de inversión estimado en US$ 5.800 millones.

La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en la Cuenca Neuquina y prevé la perforación de 332 nuevos pozos, con el objetivo de alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles equivalentes de petróleo diarios.

El desarrollo será el primero que Vista impulsará fuera del núcleo donde actualmente concentra la mayor parte de su actividad productiva. El bloque Bandurria Norte abarca una superficie aproximada de 26.500 acres y será operado íntegramente por la empresa.

El proyecto incluye además la construcción de infraestructura clave para acompañar el crecimiento productivo. Entre las obras previstas se encuentra una planta de tratamiento con capacidad para procesar unos 40.000 barriles diarios de petróleo, una estación compresora, oleoductos, gasoductos y otras instalaciones necesarias para el transporte y acondicionamiento de los hidrocarburos.

La presentación había sido anticipada por el CEO y fundador de Vista, Miguel Galuccio, durante una conferencia con inversores realizada a fines de abril, cuando la compañía comunicó sus resultados del primer trimestre del año.

En esa oportunidad, Galuccio había señalado que la empresa preparaba la documentación para incorporar al RIGI dos desarrollos futuros: Aguada Mora y Bandurria Norte, y que las solicitudes serían presentadas antes de finalizar el segundo trimestre.

Ahora, Bandurria Norte se convirtió en el primer proyecto de la compañía en ingresar formalmente al régimen, que busca incentivar inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos estratégicos.

Con esta iniciativa, Vista busca ampliar su capacidad de producción en Vaca Muerta y avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento dentro de una de las principales áreas hidrocarburíferas del país.