ATE cuestionó el concurso del Departamento de Enfermería y pidió transparencia en el proceso

El sector gremial manifestó que existen dudas respecto de la modalidad de evaluación, la imparcialidad y las condiciones en las que se llevó adelante la instancia de selección.

La organización gremial ATE Verde y Blanca de Cutral Co expresó su preocupación y desacuerdo por la manera en que se desarrolló el concurso correspondiente al Departamento de Enfermería del hospital local, al señalar presuntas irregularidades y solicitar mayores garantías de transparencia en el proceso.

A través de un comunicado, el sector gremial manifestó que existen dudas respecto de la modalidad de evaluación, la imparcialidad y las condiciones en las que se llevó adelante la instancia de selección. En ese sentido, reclamaron que los concursos hospitalarios se realicen bajo criterios claros, objetivos y con igualdad de oportunidades para todos los trabajadores participantes.

Desde ATE Verde y Blanca hicieron referencia al concepto de “hospital abierto” sostenido por la conducción de la institución y plantearon cuestionamientos sobre su aplicación efectiva. “Nos preguntamos: ¿abierto para quiénes?”, expresaron desde la organización, al considerar que la transparencia y la participación de los trabajadores son aspectos fundamentales para fortalecer el sistema de salud público.

El gremio también manifestó reparos sobre la modalidad de evaluación y la implementación de herramientas digitales durante el concurso, al entender que estos mecanismos deben garantizar accesibilidad, equidad y las mismas condiciones para cada postulante.

“Un verdadero hospital abierto es aquel que escucha a sus trabajadores, garantiza procesos justos y fortalece las instituciones con transparencia y participación”, señalaron.