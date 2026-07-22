Estudiantes terciarios y universitarios deberán revalidar el boleto estudiantil

Estará habilitado del 27 de julio al 31 de agosto

Los estudiantes de nivel terciario y universitario que ya cuentan con el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) deberán realizar la revalidación del beneficio para continuar accediendo al transporte público sin costo durante el ciclo lectivo.

El trámite estará habilitado del 27 de julio al 31 de agosto y se llevará a cabo de manera completamente online a través del sitio oficial del BENG.

Para completar la revalidación, los beneficiarios deberán presentar un certificado de alumno regular, emitido a partir del 27 de julio, con firma y sello de la institución educativa donde cursan sus estudios.

Una vez obtenido el certificado, los estudiantes deberán ingresar a la plataforma del BENG, cargar la documentación solicitada y finalizar el proceso de revalidación para mantener vigente el beneficio.