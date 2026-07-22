Llega la segunda edición de la carrera dúo de Libélula Púrpura

Con bariedad de categorías e importantes premios

Desde el grupo de autoayuda y apoyo para familiares de pacientes con Alzheimer en Cutral Co y Plaza Huincul organizan su segunda carrera en la comarca petrolera.

La carrera tiene fecha para el 20 de septiembre y el punto de encuentro es en la Asociación Soldados de Malvinas de la Provincia de Neuquén. Las distancias se dividen en 5km de run, luego 30km de bike y finaliza con 5km de run nuevamente.

Las categorías se dividen en individual y en pareja, para los que deseen participar de forma individual se pueden anotar en las siguientes categorías divididas por damas y caballeros:

Elite : 18 a 29 años.

: 18 a 29 años. Master A : 30 a 39 años.

: 30 a 39 años. Master B : 40 a 49 años.

: 40 a 49 años. Master C : 50 a 59 años.

: 50 a 59 años. Master D: 60 años y más.

Para los y las que quieran participar en dúo las categorías son las siguientes:

Hasta 70 años

De 71 a 90

De 91 y más

Se puede hacer damas, caballeros o mixto en el dúo.

Los premios también se dividen en dúo o individual. Se entrega efectivo del primer puesto al quinto en la general y trofeos del primero al tercero en ambas modalidades.

Las inscripciones se encuentran abiertas, te podes comunicar por llamada con Ruben al 2994137405 o por WhatsApp con Lucas al 2995481625. Para inscribirte lo podes hacer completando el siguiente formulario.

https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/2a-dua-libelula-purpura/dupla