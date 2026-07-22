Llega la segunda edición de la carrera dúo de Libélula Púrpura 

Desde el grupo de autoayuda y apoyo para familiares de pacientes con Alzheimer en Cutral Co y Plaza Huincul organizan su segunda carrera en la comarca petrolera.
La carrera tiene fecha para el 20 de septiembre y el punto de encuentro es en la Asociación Soldados de Malvinas de la Provincia de Neuquén. Las distancias se dividen en 5km de run, luego 30km de bike y finaliza con 5km de run nuevamente.
Las categorías se dividen en individual y en pareja, para los que deseen participar de forma individual se pueden anotar en las siguientes categorías divididas por damas y caballeros:
- Elite: 18 a 29 años.
- Master A: 30 a 39 años.
- Master B: 40 a 49 años.
- Master C: 50 a 59 años.
- Master D: 60 años y más.
Para los y las que quieran participar en dúo las categorías son las siguientes:
- Hasta 70 años
- De 71 a 90
- De 91 y más
Se puede hacer damas, caballeros o mixto en el dúo.
Los premios también se dividen en dúo o individual. Se entrega efectivo del primer puesto al quinto en la general y trofeos del primero al tercero en ambas modalidades.
Las inscripciones se encuentran abiertas, te podes comunicar por llamada con Ruben al 2994137405 o por WhatsApp con Lucas al 2995481625. Para inscribirte lo podes hacer completando el siguiente formulario.