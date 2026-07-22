Se realizará la 3° Tejetón de mantas solidarias en Plaza Huincul

En el barrio Centenario

La Red Solidaria Plaza Huincul–Cutral Co invita a la comunidad a participar de la 3° edición de la Tejetón de Mantas Solidarias, una jornada solidaria destinada a confeccionar mantas que serán entregadas a personas que más lo necesitan durante la temporada invernal.

Bajo el lema “Abrigamos juntos, abrigamos vidas”, la propuesta busca reunir a vecinos, voluntarios y amantes del tejido para compartir una tarde de trabajo comunitario, aportando tiempo y solidaridad con un objetivo común: brindar abrigo y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La actividad se llevará a cabo el domingo 26 de julio, de 15 a 18 horas, en la sede barrial del barrio Centenario, ubicada en la intersección de Avenida 1° de Mayo y calle Mérida, en Plaza Huincul.