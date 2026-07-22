Plaza Huincul: realizarán una nueva jornada de vacunación gratuita

En el centro comunitario del barrio Otaño

Este jueves 23 de julio se llevará a cabo una jornada de vacunación gratuita en el centro comunitario del barrio Otaño, en la ciudad de Plaza Huincul. La jornada se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas en el centro comunitario ubicado en la intersección de Antártida Argentina y Chubut.

Desde la organización recordaron que la vacunación es un derecho y una de las principales herramientas para prevenir enfermedades y proteger la salud de la comunidad. En esta oportunidad se aplicarán vacunas antigripales y las correspondientes al calendario de adultos.