Obra pluvioaluvional en Cutral Co: actualizaron el plano de cortes y aperturas de calles

La empresa volvió a informar sobre la circulación en las calles.

Este miércoles por la tarde, el municipio cutralquense informó la actualización de los cierres y aperturas de calles en el sector donde avanza la obra pluvioaluvional.

Según informó la empresa Cocyar S.A el plano de calles se actualizó. Se recordó que el color rojo indica cortes de las arterias y en verde están las calles habilitadas provisoriamente para circular hasta que se de inicio a las tareas de pavimentación.

Se recuerda a los vecinos y comerciantes que, por razones de seguridad, no deben retirar las vallas colocadas en los sectores intervenidos, ya que forman parte del operativo dispuesto para resguardar la circulación y el desarrollo de la obra.

Por otra parte, se solicita a conductores y peatones transitar con máxima precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.