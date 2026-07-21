Copelco difundió recomendaciones para prevenir accidentes durante la temporada de nieve

Relacionados con la caída de cables, postes y luminarias

Ante el pronóstico de nevadas y las condiciones climáticas propias del invierno, Copelco emitió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes relacionados con la caída de cables, postes y luminarias ocasionadas por la acumulación de nieve.

Desde la cooperativa solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución y recordaron que, en caso de observar cables, postes o luminarias caídos, es fundamental mantener una distancia mínima de seis metros y evitar tocar los cables o cualquier objeto que esté en contacto con ellos, ya que podrían estar energizados.

Asimismo, aconsejaron no acercarse a charcos de agua ni a cercos próximos a los tendidos eléctricos afectados. En el caso de que un cable caiga sobre un vehículo, la recomendación es permanecer dentro del automóvil y esperar la llegada de personal capacitado para asistir la situación.

Para reportar emergencias o incidentes, Copelco recordó que se encuentran habilitados los siguientes canales y números de contacto:

Reclamos: 114

Chatbot de WhatsApp: 2994-719792

Guardia Hospital VI: 107

Bomberos: 100

Policía: 101

Defensa Civil: 103

Además, se solicita a los vecinos no cruzar cintas de seguridad colocadas en las zonas afectadas y resguardar también a las mascotas para evitar riesgos.