Caso Jonathan Pintos: detuvieron al segundo acusado y la familia vuelve a reclamar justicia por el crimen en Añelo

Tras permanecer prófugo desde el homicidio, el segundo sospechoso quedó imputado y con prisión preventiva por seis meses.

Tras permanecer prófugo desde el homicidio, el segundo sospechoso quedó imputado y con prisión preventiva por seis meses. La madre de la víctima cuestionó la violencia instalada en la región y aseguró que su hijo “no tenía nada que ver” con el conflicto que terminó con su muerte.

La investigación por el asesinato de Jonathan Nicolás Pintos, el joven de 30 años asesinado de una puñalada durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en Añelo, sumó este martes un nuevo capítulo: el segundo sospechoso, que permanecía prófugo desde la madrugada del crimen, fue detenido y llevado ante la Justicia.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes 21 en la Oficina Judicial y, tras el pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías dispuso seis meses de prisión preventiva para el acusado, identificado como Moreno, mientras avanza la investigación.

Para la familia Pintos, la detención representa un primer paso después de semanas de reclamos, movilizaciones y pedidos públicos de justicia.

“Soy la mamá de Jonathan. Hoy fuimos a la querella porque este prófugo se dio a la fuga en el momento del asesinato”, relató Roxana Pintos, madre del joven asesinado, en diálogo con este medio.

La mujer recordó que el acusado habría escapado de Añelo inmediatamente después del hecho y que la búsqueda tomó dimensión provincial luego de la movilización realizada por vecinos y familiares.

“Se fue a la provincia de Salta. Con la movilización que se hizo en Añelo tuvo mucha repercusión, mucha información y en las redes llegó a varios políticos, inclusive llegó hasta Salta”, explicó.

Según su relato, esa presión social fue clave para que el sospechoso finalmente regresara a Neuquén.

“Se vino a entregar ayer acá a nuestra provincia, donde cometieron el delito. Hoy estuvimos citados a la querella, donde se presentó el segundo asesino, porque el primero ya lo habían detenido en el lugar del hecho”, sostuvo Roxana.

Un crimen que dejó preguntas abiertas

Jonathan Pintos había llegado a Añelo en busca de oportunidades laborales vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta. Había nacido y crecido en San Patricio del Chañar, tenía una hija y participaba activamente en actividades culturales de la comunidad.

La madrugada del hecho, según la investigación, una discusión iniciada en un bar ubicado en cercanías de las rutas provinciales 7 y 17 terminó con una pelea en la vía pública. Allí, Pintos recibió una puñalada en el tórax que le provocó una hemorragia interna fatal.

Por el homicidio ya había sido detenido otro hombre, imputado por homicidio simple en carácter de autor, quien permanece privado de su libertad.

La madre de Jonathan aseguró que existen pruebas que serán determinantes durante el juicio. “Cuando se haga el juicio se van a mostrar todas las pruebas y todo, pero ya hay muchas, muchas evidencias que los condenan, sobre todo los videos y todo eso”, afirmó.

Sin embargo, Roxana remarcó que la causa todavía tiene aristas pendientes y que buscan determinar la responsabilidad de otras personas.

“Después hay cuatro implicados más. Esos serían los que realmente eran los del problema. Mi hijo no tenía nada que ver en el problema de ellos”, expresó.

El reclamo por mayor seguridad en la zona petrolera

El caso volvió a poner bajo la lupa la preocupación de vecinos de Añelo y otras localidades de la comarca petrolera por el crecimiento poblacional acelerado y los desafíos de seguridad que acompañan la expansión de Vaca Muerta.

En ese sentido, Roxana vinculó el crimen de su hijo con una problemática más amplia.

“Solamente nos queda estar reclamando justicia por esta superpoblación de delincuentes, porque viene gente sin pedido de antecedentes y la verdad que se está contaminando todo lo que es Neuquén”, manifestó.

Y agregó: “La gente viene por un proyecto de trabajo y detrás vienen 20 o 30 malhechores, sin tener control de nada”.

La querella pidió una investigación profunda

El concejal de San Patricio del Chañar, Jhonatan Lagos, amigo de la familia Pintos y representante de la querella, acompañó a los familiares durante la audiencia y volvió a reclamar justicia.

“Acabamos de salir de la audiencia de formulación de cargos contra el segundo imputado, que estaba prófugo. Luego de la marcha que hicimos en Añelo logramos que se lo detenga”, señaló.

Lagos sostuvo que el objetivo es que la investigación avance hasta esclarecer todos los roles dentro del ataque.

“Queremos que en ninguna otra ciudad de Vaca Muerta haya otro Jonathan Pintos. Pedimos a todas las autoridades que empecemos a trabajar conjuntamente para que ningún ciudadano con antecedentes pueda ingresar sin los controles correspondientes”, expresó.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, la familia Pintos mantiene el reclamo central que repitió desde el primer día: que todos los responsables del crimen respondan ante la Justicia y que la muerte de Jonathan no quede reducida a un expediente más dentro de una región atravesada por el crecimiento y los conflictos que ese crecimiento también genera.