Rompió la domiciliaria: “yo iba a esa changa por necesidad y no me iba a ir”, dijo el acusado del crimen en Picún Leufú

Le revocaron la prisión domiciliaria y ahora está alojado en la comisaría de Piedra del Águila.

El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo, revocó hoy la prisión domiciliaria y dispuso que Eliseo Uircán esté alojado en la comisaría 8° de Piedra del Águila al menos hasta el 31 de agosto. Los motivos fue que el domingo por la noche salió sin autorización de la casa donde debía permanecer con domiciliaria.

En agosto próximo hay una instancia donde se resolverá la cantidad de años de condena que tendrá que purgar por el homicidio de Gustavo Santos Villar, ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en Picún Leufú.

Hoy el fiscal jefe Gastón Liotard pidió que se revoque la prisión domiciliaria que cumple en una casa del paraje Santo Tomás, porque el domingo por la noche cuando la Policía fue a constatar su presencia, no lo encontró. Lo hallaron llegando a otra vivienda que pertenece a uno de sus tutores, por lo que rompió la domiciliaria.

El abogado que representa a la familia constituida como querellante, Omar Pérez, acompañó la solicitud de la fiscalía. “Estaba a ocho kilómetros del lugar donde debía estar, acompañado de la persona que lo debía cuidar. Esto a la familia le preocupa mucho estando tan cerca de la audiencia, donde se va a establecer la pena que no va a ser menor a 10 años y ocho meses”, señaló el abogado.

Agregó que “la familia está viviendo una situación muy grave, muy preocupados y con el peligro que ellos no vayan a tener la justicia que necesitan por el homicidio de su hijo muy joven que murió en manos de Uircán”, concluyó Pérez.

Luego, el abogado particular de Uircán, rechazó cada uno de los pedidos y explicó que su defendido se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social. Indicó que era sostén de familia y que tiene tres hijos, menores de edad, que debe alimentar.

El abogado explicó que Uircán sabía que incumplía la prisión domiciliaria, optó por hacerlo porque iba a cumplir con un trabajo -es peón rural- para localizar un caballo y por esa tarea le iban a pagar.

El propio acusado habló con la autorización de su abogado quien hizo la petición ante el juez Borgonovo. Uircán dijo que entendió que no debía salir de esa vivienda, pero que necesitaba hacer un trabajo. “A mí me quedó claro todas las cosas que me dijeron y estuve mal, pero lo hice por necesidad de mis hijos. No era que yo me iba a ir a otro lado. Ya volvía para mi casa. Pero no tenía ninguna intención de nada. Iba a hacer ese trabajito y volver, por necesidad”, aclaró ante el juez.

El magistrado escuchó a todas las partes y resolvió a favor del pedido de la fiscalía. Se dispuso que Uircán quede alojado en la comisaría 8° de Picún Leufú.

La audiencia donde se definirá la pena a cumplir por el delito de homicidio agravado por el medio empleado está fijada para el próximo 5 de agosto de este año.