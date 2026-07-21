Provincia construirá un Centro de Hemoterapia y ampliará un centro de salud en la Comarca Petrolera

El nuevo Centro de Hemoterapia tendrá una superficie de 266 metros cuadrados

El Gobierno de Neuquén y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul firmaron convenios para ejecutar dos importantes obras que buscan fortalecer el sistema de salud en la Comarca Petrolera: la construcción de un Centro de Hemoterapia en el hospital zonal y la ampliación del Centro de Salud del barrio Central de Plaza Huincul.

Los acuerdos fueron rubricados por el gobernador Rolando Figueroa, los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, y el ministro de Salud, Martín Regueiro, quienes destacaron el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para mejorar la infraestructura sanitaria.

El nuevo Centro de Hemoterapia tendrá una superficie de 266 metros cuadrados e incluirá áreas para recepción de donantes, extracción y procesamiento de sangre, laboratorios, consultorios y espacios administrativos, con el objetivo de optimizar la atención y reforzar las condiciones de bioseguridad.

Por otra parte, el Centro de Salud del barrio Central será ampliado en más de 200 metros cuadrados. La obra incorporará cuatro consultorios médicos, un área de kinesiología, farmacia, dos consultorios odontológicos, sanitarios y nuevos espacios para pacientes y personal.

Desde el Gobierno provincial señalaron que ambas iniciativas permitirán ampliar la capacidad de atención y acompañar el crecimiento que experimenta la Comarca Petrolera, fortaleciendo el acceso a los servicios de salud para los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.