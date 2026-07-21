Plaza Huincul: Reprograman las jornadas de Recreo Comunitario por condiciones climáticas

Habian programado actividades durante toda la semana

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que las jornadas de Recreo Comunitario previstas para esta semana serán reprogramadas. La medida se tomó debido a las condiciones climáticas con el objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades planificadas.

Desde el municipio se comunicó que las nuevas fechas, horarios y lugares de encuentro se difundirán a través de los canales oficiales una vez que se defina el nuevo cronograma.

El programa Recreo Comunitario es una iniciativa de la Secretaría de Gobierno que consiste en trasladar propuestas recreativas, deportivas y culturales a los diferentes barrios de la ciudad.