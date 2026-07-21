Plaza Huincul: finalizó la reparación del acueducto y el servicio de agua comenzará a normalizarse

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que finalizaron las tareas de reparación de la rotura registrada en la red troncal proveniente de Buena Esperanza.
Los trabajos fueron ejecutados por la subsecretaría de Servicios Públicos, luego de la falla que afectó el normal abastecimiento de agua potable en el sector.
Desde el municipio indicaron que los vecinos del barrio Uno comenzarán a notar, durante la tarde de este martes, la recuperación progresiva del suministro, hasta alcanzar la prestación habitual del servicio.