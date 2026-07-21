Comerciantes y vecinos convocan a una reunión para abordar la inseguridad en el centro de Cutral Co

Comerciantes y vecinos de la zona céntrica de Cutral Co convocaron a una reunión abierta con el objetivo de analizar la problemática de la inseguridad y buscar soluciones conjuntas junto a las autoridades municipales, provinciales y policiales.
El encuentro se realizará el jueves 23 de julio, a las 14:00 horas, en el Centro de Comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul, ubicado en la intersección de Carlos H. Rodríguez y Roca, en la ciudad de Cutral Co.
De acuerdo con la convocatoria, fueron invitadas a participar autoridades municipales y provinciales, además de representantes de la Policía, quienes estarán presentes para escuchar las inquietudes de los asistentes y dialogar sobre posibles medidas para reforzar la seguridad en el sector.