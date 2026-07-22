Nieve en Cutral Co y Plaza Huincul: cayeron dos centímetros y hay visibilidad reducida

Anoche comenzaron los primeros copos. Se dificulta el tránsito vehicular.

La caída de nieve empezó el martes por la noche, según estaba anunciado desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. La cantidad de nieve acumulada es de dos centímetros.

Desde el aeropuerto local de Cutral Co, las personas a cargo del observatorio meteorológico informaron que la temperatura es de tan solo 4 décimas de grado sobre cero, a las 8.

La humedad del 90 %; la presión atmosférica de 940.2 medida en Hectopascales. El viento está en calma y el cielo se presenta invisible.

La visibilidad está reducida a 50 metros por niebla, tal como se informó. Ante estas condiciones adversas se solicita a las personas que se vean obligadas a transitar que lo hagan con extrema precaución.