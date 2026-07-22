El concejal Plinio Rubilar realizó donaciones a la Agrupación 29 de Octubre Veteranos Ypefianos

Rubilar además recorrió el museo e intercambió una amable conversación con Briceño

Desde la organización se agradeció la donación de insumos para la impresora que realizó el concejal de Unión Popular. Rubilar llevó el material personalmente y aprovechó para conversar con José Briceño, referente de la Agrupación, para mantenerse al día de las actividades que se realizan en la entidad.

“Recorrimos el museo y compartimos parte de la historia que con tanto compromiso preservan para toda nuestra comunidad”, dijo el concejal.

Durante la visita entregó una resma de hojas A4 y dos cartuchos de toner para la impresora. “De esta manera acompañamos el trabajo que realizan día a día. Además, y además colaboramos con el pago del servicio de gas, ya que actualmente están llevando adelante una colecta para poder mantener el museo en funcionamiento”contó Rubilar.

Agregó el concejal “quiero agradecerles por la cálida recepción, por compartir sus vivencias y por el enorme esfuerzo que realizan para mantener viva la memoria y la historia de nuestra ciudad”.