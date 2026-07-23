Lifune: Rechazaron la protesta de Petrolero Argentino

Además, lo intimaron a pagar una deuda a la liga

El Tribunal de Disciplina de la Liga de Fútbol de Neuquén resolvió rechazar “in limine” la protesta presentada por el Club Petrolero Argentino de Plaza Huincul en relación al encuentro disputado el pasado 12 de julio de 2026.

Según el fallo, la presentación no se ajustó a las exigencias procesales obligatorias establecidas en el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal.

Junto con el rechazo de la protesta, el organismo intimó formalmente a la institución al pago de sumas adeudadas a la Liga. El monto total de la deuda asciende a 3.497.000 pesos.

El Tribunal estableció un plazo de cinco días hábiles, de carácter improrrogable, para que el club efectivice el pago en la Tesorería de la Liga de Fútbol de Neuquén.

La resolución incluye un apercibimiento para Petrolero Argentino en caso de no regularizar su situación patrimonial dentro del plazo otorgado. De no cumplirse con el pago de la deuda, el club recibirá una sanción automática de pérdida de puntos en sus futuros encuentros oficiales programados, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento de Transgresiones y Penas.