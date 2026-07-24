Piden ayudar a un adulto mayor de la comarca

A través de esta iniciativa se solicita la donación de distintos elementos para mejorar sus condiciones de vida.

Vecinos y vecinas de la comarca impulsan una campaña solidaria para colaborar con Victorino, un adulto mayor que atraviesa una situación de necesidad y requiere el acompañamiento de la comunidad.

A través de esta iniciativa se solicita la donación de distintos elementos para mejorar sus condiciones de vida. Entre los artículos que se necesitan se encuentran:

Una mesita chica.

Frazadas.

Ropa: pantalón talle 58 y remera talle 8.

Un colchón de dos plazas.

Quienes puedan realizar alguna donación o deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 299 422-9184.