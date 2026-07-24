Solicitan 3 dadores de sangre para un vecino que está internado en Neuquén

Un pedido de 3 dadores de sangre para el paciente Edgardo Humberto Ibañez fue solicitado por sus familiares. Está internado en el Policlínico Neuquen.
Se solicita en forma voluntaria la concurrencia de 3 donantes de sangre factor “0” negativo, que son difíciles de conseguir y por eso se apela a la solidaridad
Para quienes quieran hacerlo deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 65 años de edad, o entre 16 y 17 años con autorización escrita de madre, padre o tutor.
- Concurrir con D.N.I. o alguna identificación que contenga foto.
- Pesar más de 50 kg y gozar de buena salud en general.
- Desayunar infusiones o jugos antes de donar. Se recomienda tomar 500 ml de agua.
- No tener tatuajes y/o perforaciones y/o cirugías con un tiempo menor a un año.
La donación se puede realizar en Alberdi 269, 4° piso, de lunes a viernes de 7.30 a 9.30 en Neuquén capital.