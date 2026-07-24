Cutral Co: Permitirán colores alternativos en los nuevos autos del servicio de taxis y remises

Responde a una solicitud de un grupo de Transporte Público de Pasajeros -TPIP-

El Concejo Deliberante dio respuesta a la nota que presentaron José Usero y varios choferes de TPIP para que se contemple un color alternativo al blanco o gris para los autos que circulan en la ciudad.

El punto en cuestión es que los choferes manifestaron la complicación que afrontan a la hora de retirar el vehículo 0 kilómetro de color blanco, como lo exige la ordenanza y por esta razón es que se observan de otros colores, como gris. Y cuyos propietarios fueron intimados a que corrijan esa situación por Control Urbano.

Este grupo informó que hubo una reunión con el intendente Ramón Rioseco donde se planteó el tema y arribaron a un acuerdo.

“Es necesario buscar la posibilidad de mejorar la obtención de un vehículo, donde no se encuentre objeción de color”, dice la comunicación de los concejales.

Este sector de dueños de autos explicaron que las agencias de venta de automotores no cuentan para la entrega de nuevos 0 kilómetro de color blanco.

Para acceder a ese color la espera es de entre 45 y 60 días. “Lo que resulta una situación incómoda y problemática, que lleva al poseedor de la compra a estar sin trabajo”. Si bien el espíritu es respetar la ordenanza en vigencia, se busca encontrar una solución.

El ploteo de los automóviles tampoco es una alternativa en estos tiempos porque se requiere de un gasto que no está entre las posibilidades de los poseedores de licencia. Esto es “por los valores que han deben de abonar, como también las bajas recaudaciones que se vienen obteniendo, que acentúa todos los problemas”.

“Los tiempos de realizarlas a lo que lleva a anexar que se determine una alternativa de color para los vehículos próximos a adquirir, que cuando se va a comprar una unidad nueva, primar el color que establece la ordenanza y en caso de no tener acceso al mismo y hubiere de color que se pueda tener como alternativo que quede como autorizado”, se fundamentó.

La comunicación para Ucero y los integrantes del TPIP aprobada informó que la dirección de Transporte y el Ejecutivo tuvieron la reunión para abordar el tema.

Allí se acordó la solución y que ya fueron debidamente notificiados.

Antes de aprobar la comunicación -que salió por unanimidad- el presidente del cuerpo, Jesús San Martín, explicó que ya hubo un acuerdo para esta inquietud planteada por los dueños de las licencias.