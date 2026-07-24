Concejales de Cutral Co regulan la ubicación de las farmacias para que haya más en los barrios

El proyecto tuvo apoyo de todos los concejales aunque con matices

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cutral Co se aprobó una ordenanza que establece una distancia mínima entre una farmacia y otra. Será de 400 metros, unas cuatro cuadras.

Esta distancia se va a medir desde el farmacia más cercana y con esta medida se intentará que el servicio esté más lejos cada vez del centro de la ciudad y más en los barrios.

Esta normativa fue aprobada por unanimidad y deberá ser implementada por la dirección de Comercio y Bromatología del municipio. Rige únicamente para nuevas farmacias, las que ya están, pueden quedarse igual pero si en algún momento se mudan, tienen que respetar la distancia.

En la ordenanza, se argumentó que es necesario “garantizar la distribución territorial del servicio farmacéutico dentro de la ciudad de Cutral Co, porque la actividad farmacia tiene un indudable interés público, ya que venden medicamento y brindan asesoramiento profesional y atención primaria de la salud”.

Se aclaró que no es la intención restringir la libertad de comercio “establecer una herramienta efectiva de planificación urbana, favoreciendo el acceso efectivo de la comunidad al servicio”.

La iniciativa tuvo el apoyo de todos los concejales aunque con matices. El concejal Omar Pérez mencionó que había presentado un proyecto similar y pidió que se adhiera a la ley que prohíbe es expendio de medicamentos de venta libre en kioscos o almacenes y el concejal Fabian Godoy no acordó con esa propuesta. En tanto la concejal Jesica Rioseco argumento que el proyecto aprobado tendrá beneficios en la distribución de las farmacias en la ciudad.