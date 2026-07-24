Petrolero Argentino: confirman la salida del DT y aseguran que la deuda con Lifune es de la gestión 2024

Explicó también que la deuda con Lifune es de 2024 por otro reclamo que hizo el club

Eduardo Hermosilla, dirigente del club Petrolero, hizo un descargo público sobre la situación institucional que está atravesando el club en la disciplina fútbol.

En primera instancia, el dirigente confirmó la salida de Marcelo Figueroa como DT del equipo de primera división. “Hablé con él, me explicó que no seguía. Tuve una charla larga donde intenté convencerlo de terminar las cuatro fechas que quedan, se nos viene el clásico. Bueno, él me planteó que ya mentalmente estaba cansado, con sus cosas personales también, es algo entendible”, manifestó Hermosilla.

Respecto del técnico, desmintió que haya una deuda de cinco meses. “Tenemos la documentación, los pagos, las transferencias, el que cobraba era él (por Figueroa) porque era el profe, tenemos los comprobantes de pago de todos los meses a disposición”, afirmó.

La deuda con Lifune

Por otro lado, relacionó la deuda que reclama Lifune con las próximas elecciones en el club. “Tengo el informe de Lifune, donde nos envían la deuda, que es del año 2024, por una protesta que hizo el club también en ese momento y no salió favorecido”, explicó Hermosilla.

En esta gestión no se generó ninguna deuda con la liga. “Yo no voy a hablar de ninguna gestión para atrás porque no me corresponde. No es ético hablar de nadie menos cuando no están presentes. Pero pasaron más de dos años y ahora salen a la luz, cuando hay elecciones cerca”, detalló Hermosilla.

Y agregó “yo quiero aclarar a la gente del club, al hincha, al simpatizante, al jugador vengo a poner la cara porque no tengo nada que ocultar, porque estamos en regla también tengo el comprobante de pago a la Liga, no hay deudas como se dice”.

Finalmente explicó que piensan reunirse con Lifune para encontrar una solución aunque el monto es grande y el club no tiene ahora los fondos para afrontarlos en su totalidad. Pero si mencionó que la idea es regularizar todo lo que se debe como se hizo con Copelco, que tenía deuda desde 2016 y se hizo plan de pago y actualmente se paga el consumo actual y lo anterior.