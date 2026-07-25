¿Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada inestable y ventosa.
La temperatura máxima esperada es de 16° Centígrados y la mínima de 8° hacia la noche.
El viento se presentará del noroeste a 51 kilómetros con ráfagas de 80 kilómetros en el día; para la noche, rotará al suroeste a 38 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se mantendrá igual, aunque con pronóstico de lluvias débiles y dispersas.
Para el domingo, se pronostica lluvia y la temperatura de 14° Centígrados y la mínima de 6 grados.