Huincul: Robaron un acordeón a un niño de 8 años y lo buscan

El niño lo utilizan con fines terapéuticos y no su familia no tiene medios para reemplazarlo.

Delincuentes ingresaron a una vivienda en el barrio Otaño de Plaza Huincul y se llevaron varias pertenencias de una familia, entre ellas un acordeón que era el tesoro de un niño de 8 años.

Según explicaron familiares a Cutral Co al Instante, el instrumento es “un acordeon de 48 bajos marca Goldencut” que estaba dentro de un estuche.

Fue cuando los ladrones “entraron a robar a su casa, rompieron la puerta y se llevaron el acordeón del nene de 8 años junto a su mochila de la escuela”.

El pedido es para que lo devuelvan o brinden información de quién podría tenerlo. El instrumento está dentro de un gran valijón, de color negro.

El niño utiliza el instrumento como medio terapéutico. “Es lo único con lo que conecta y no tiene medios para poder reponerlo. Te agradecería si me das difusión.. por qué es muy difícil vender eso.. a alguno se lo van a ofrecer”, dijo la tía del niño a este medio.

Se pueden comunicar al 2996578095