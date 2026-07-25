Fiscalía archivó al caso de Salvador Ferreira, no habrá exhumación

La familia cuestionó los dichos de la policía sobre que los buscaron todo el día

La familia de Salvador Ferreira confirmó a un medio regional que la fiscalía consideró probado que el hombre se quitó la vida y rechazó la solicitud de la familia de una necropsia.

La madre del hombre habló con el diario La Mañana Neuquén y aseguró que tras leer la documentación médica en el expediente, acepta que se trató de un suicidio “porque no tengo manera de sostener otra cosa”.

Pero si negó que se haya buscado “a la familia durante todo el día, como dice el expediente” dijo Nora Dalmagro. Y cuestionó también el accionar policial y de la fiscalía.

Dalmagro admitió que hacía más de un año que había perdido contacto con su hijo, que vivía con sus padres pero que se había ido por diferencias que no describió. Pero creeo que ello no justifica que se lo haya enterrado sin avisarles.

“Si hay algo que le falta a la Justicia argentina, más allá de lo legal, le falta mucha humanidad y mucha empatía“, sostuvo.

Recordó que nunca sintió que fueran recibidos como una familia que acababa de perder a un hijo. “Nunca fuimos recibidos amablemente, nunca fuimos recibidos como personas que habían sufrido una pérdida hace una hora. Todo es muy frío“, lamentó.

Aunque aseguró que las puertas judiciales ya se cerraron, afirmó que encontró tranquilidad en su fe. “Yo soy una madre creyente y creo en la justicia divina. Eso me da paz“, expresó.