El exintendente Simón Jalil pidió a los municipios de Cutral Co y Huincul que diseñen juntos el desarrollo de la comarca

En una extensa carta explicó qué aspectos considera relevantes para la economía local

En una extensa carta, el intendente mandato cumplido de Cutral Co, Simón Jalil, enumeró los temas que considera relevantes para que se pueda desarrollar finalmente la industrialización en la comarca petrolera.

Este es el texto que envió a Cutral Co al Instante

Felicitar en primer lugar al Sr. Gobernador de la Provincia Contador Rolando Figueroa y su equipo de Gobierno por la decisión de implementar un plan integral de industrialización de nuestra provincia, aspecto fundamental para darle valor agregado en origen a nuestros recursos naturales no renovables principalmente a los provenientes de la explotación hidrocarburifica de Vaca Muerta y no ser meros exportadores de materia prima para que el desarrollo se realice en otras regiones. Esperando a su vez que nuestra Comarca de Cutral Co Plaza Huincul sea parte de ese proyecto de industrialización

Para nuestra Comarca de Cutral Co Plaza Huincul es más que importante hacer un trabajo mancomunado entre los dos Municipios, atento a que son dos comunidades totalmente integradas no solo en los servicios, familiar, comercial y económicamente a través de El Mangrullo que les garantiza su independencia económica, pero fundamentalmente por la historia de sus orígenes, lo que hace imposible el desarrollo económico y productivo sustentable en forma individual de cada ciudad, por lo que amerita articular un proyecto en común, junto a la Provincia y organizaciones que pueden aportar, como la Universidad Tecnológica, Copelco, Centro de Comerciantes e Industriales de la zona, el ENIM, los gremios etc. para bosquejar un plan de desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazo que nos permita en primer lugar integrarnos definitiva y efectivamente al desarrollo fenomenal que esta teniendo Vaca Muerta del que solo estamos a 70 Km y que hoy no estamos aprovechando como si lo están haciendo otras localidades como Neuquén Capital, El Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces y ahora Zapala por mencionar algunas, pero para esa integración se deben llevar adelante acciones muy importantes, en primer lugar, una fuerte decisión política para:

A ) Estudiar y desarrollar nuestros parques industriales, tecnológicos de servicios y Cerámico dotándolos de la infraestructura y tecnología necesaria, en el caso de CERSINPAT (ex Cerámica Stefani) para que le permita una producción con certificación de calidad y poder así competir seriamente en el amplio mercado que existe.

B ) Dotar a los mismos de ventajas comparativas que los hagan atractivos a los posibles inversores de proyectos productivos como (Incorporarlos a la Ley de Promoción Industrial de la Provincia, el no Cobro de tasas e impuestos Municipales y Provinciales ,Tarifas de Energía Eléctrica , Gas y Agua promocionadas, todo esto por un tiempo determinado como se hizo con la planta de Metanol en su momento)

C ) Estudiar seriamente los Municipios la Provincia e invitar a empresas como Pampa Energía e YPF ,para desarrollar , construir y operar en conjunto un Aeropuerto de Cargas a unos Km. Hacia Añelo a la vera de la ruta 17 , vía directa a Vaca Muerta y no colapsada, esta infraestructura seria fundamental para nuestra efectiva y definitiva integración a ese fenomenal desarrollo hidrocarburifico de Vaca Muerta, permitiéndole a las diferentes empresas el traslado de elementos e insumos que llegan para dicha explotación y que hoy se realizan por el aeropuerto de Neuquén.

D ) Atento a que los mayores acreedores de las empresas instaladas en el Parque Químico y Petroquímico Provincial instalado a la vera de la ruta 22 al ingreso a Plaza Huincul en su gran mayoría abandonadas dando un triste panorama de desolación, son la Provincia del Neuquén, los municipios a través del ENIM y Nación , seria importante conformar un equipo técnico para realizar un relevamiento integral del mismo y determinar que se puede volver a poner en funcionamiento, donde hay destilerías , plantas que su materia prima es el Metanol cuya producción esta en la zona y que en infinidad de camiones se traslada a otras regiones para su utilización, pero además propiciar la radicación en el mismo de otras industrias aprovechando parte de los gases ricos que produce la explotación gasífera en la Provincia, dándole a los mismos valor agregado en origen.

E ) La Destilería en Plaza Huincul recabar a través de las Autoridades Municipales y/o Provinciales ante YPF si tiene proyectado la ampliación y modernización de la misma y si esto por las razones que fueran no es posible , si tienen en carpeta la construcción de una nueva que permita procesar la mayor cantidad de nuestro petróleo en origen que sería lo ideal , porque leemos y escuchamos las grandes inversiones que se realizan en las destilerías de Lujan de Cuyo y la Plata ampliándolas y adecuándolas para procesar nuestro Petróleo y no es que seamos egoístas es simplemente pensar en desarrollarnos y garantizar el futuro de esta y las generaciones futuras con los recursos que la Madre Naturaleza y Dios han puesto en este vendito suelo Neuquino.

F ) Continuar y profundizar junto a Neuquén , Plottier, Senillosa y Zapala la lucha por el regreso del tren que fuera un elemento vital y fundamental para el desarrollo de nuestra región y la Argentina toda , argumentos sobran para la vuelta del Zapalero, la Zona Franca de Zapala ,la llegada y salida de cargas a través de los puertos de Chile con la modalidad Camión Tren. el transporte de arenas a Vaca Muerta con el Ramal saliendo desde Plaza Huincul .la Producción de Fertilizantes en la Planta de Agua Pesada con un ramal desde Arroyito a la misma para sacar la producción Etc.

G ) Una de las vías de comunicación a la que se le debe prestar mucha atención es la ruta Provincial N° 10 que sale desde el Barrio Parque de cutral co y nos conecta directamente con el Yacimiento Fortin de Piedra de la Formación Vaca Muerta y con la zona donde esta prevista la construcción de la Represa Chihuido uno , obra que en algún momento tendrán que hacer no solo para la generación de energía y/o ampliación de zonas irrigables, fundamentalmente por la seguridad del Rio Neuquén ante una crecida excepcional y que es posible que Cerro Colorado no pueda contener.

H ) Otra de las grandes posibilidades es con la fabrica de vidrios instalada en Plaza Huincul, la producción de botellas para la industria vitivinícola atento que hay bodegas como Malma del Chañar interesada en adquirirlas , para lo cual les envío nota solicitando información de la posibilidad de producirlas , esta sola bodega requiere 1.000,000 botellas al año y el Chanar en su conjunto mas de 4.000.000, lo que hace mas que importante explorar esta posibilidad.

Estas son algunas de las muchas y más iniciativas que seguramente se pueden llevar adelante para apalancar y fomentar un futuro lleno de esperanza y realizaciones, con la creación de fuentes de trabajo genuino, que le permita a nuestros jóvenes egresados de las escuelas técnicas , universidades y/o capacitados en las diferentes capacitaciones propiciadas por las Municipalidades para desarrollarse en la comarca y no tener que emigrar a otras localidades para hacerlo.

Hoy se nos abre una nueva y excepcional oportunidad con el proyecto de YPF junto a la Empresa estatal Italiana ENI y la Empresa de Emiratos Árabes ADNOC para reactivar y desarrollar los áreas Meseta Buena Esperanza , Aguada Villanueva y Las Tacanas que se encuentran dentro de lo que se denomina Yacimiento Plaza Huincul, desde donde se extraerá el gas que por una cañería de 36 pulgadas saliendo de Buena Esperanza se transportara hasta Punta Colorada en Rio Negro para alimentar los Buques de Licuefacción para su exportación al mundo , pero además como estas áreas tiene condiciones excepcionales y única en los sub productos ( Etano , Propano , Butano y la Gasolina ) también por otro caño que saliendo Buena Esperanza hacia Punta Colorada en Rio Negro para ser exportados , y aprovechando estos componentes Neuquinos el Gobernador de Rio Negro piensa desarrollar en El Golfo un Polo Petroquímico como el de Bahía Blanca y Campana .

¿ No abra llegado el momento de empezar a pensar en darle valor agregado a todos estos componentes excepcionales desarrollando y poniendo en valor real el Polo Químico y Petroquímico Provincial ubicado al ingreso de Plaza Huincul , todo esto pensando y mirando el corredor Bioceánico que impulsa el Gobernador Rolando Figueroa con la Regiones del BIOBIO de la hermana Republica de Chile para usar sus puertos y exportar a través de los mismos hacia los Países Asiáticos y/o mirando directamente Chile que tiene un consumo de 1.500.000 toneladas de fertilizantes por año con un costo de más de 200 millones de dólares, que importa de Alemania , Brasil y otros países , al igual que su consumo por más de 250 millones de dólares en insumos químicos y petroquímicos que también importa de países como Suiza Alemania y Estados Unidos y de esta manera crear trabajo genuino para nuestra gente fundamentalmente a los jóvenes que emigran en busca de mejores oportunidades?

El desafío esta hecho y abierto a mas opiniones y aportes, el tren está pasando y será la historia la que nos juzgue si fuimos capaces unidos y tomados de la mano de subirnos al mismo o nos quedamos en el andén , esperemos que el árbol de nuestras diferencias políticas y de cualquier otro índole no nos tape el bosque del desarrollo que asegure el futuro de esta comarca que tanto le dio a la provincia y al país.

Simon jalil

DNI 7562323