Un joven ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 7

Murió en el acto

Un joven ciclista falleció este sábado por la tarde luego de ser embestido por una camioneta Ford Territory sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la estación de servicio Puma, en Centenario.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:10, sobre la mano de circulación que une Neuquén con Centenario. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el vehículo, una camioneta Ford de color blanco conducida por un hombre, impactó contra la bicicleta con su parte frontal y el lateral derecho.

Como consecuencia de la violencia del choque, el ciclista murió en el acto. Luego del impacto, la camioneta recorrió aproximadamente 50 metros hasta detenerse.

El conductor del rodado resultó ileso, aunque permaneció en estado de shock tras el accidente. Personal policial le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Posteriormente fue trasladado al destacamento policial.