Demoraron en Cutral Co a un hombre con pedido de captura

En el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Un hombre fue demorado este sábado por la tarde en la zona comercial de Cutral Co luego de que efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico constataran que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo preventivo de identificación de personas. Al verificar los datos del ciudadano en los sistemas informáticos policiales, el personal confirmó que sobre él pesaba una orden judicial de captura y rebeldía en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Tras corroborar la medida judicial, los efectivos procedieron a la demora del hombre y a su traslado a la unidad policial.