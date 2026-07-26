Vialidad Nacional suspendió el tránsito en un tramo de la Ruta Nacional 237 por hielo y nieve

Vialidad Nacional informó este sábado la suspensión total de la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Piedra del Águila y Collón Curá, debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada.
La medida fue comunicada a las 14:20 y responde a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia, las cuales generan riesgos para la seguridad vial.
Desde el organismo indicaron que equipos de trabajo continúan desplegados en el sector realizando tareas de despeje de nieve, distribución de sal granular y riego con solución salina, con el objetivo de restablecer las condiciones de transitabilidad cuando la situación lo permita.