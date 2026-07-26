Plaza Huincul: comenzó el ciclo de Recreo Comunitario

En la sede vecinal del barrio Otaño

Plaza Huincul realizó la primera jornada de Recreo Comunitario en la sede vecinal del barrio Otaño, una iniciativa que reunió a niños, niñas y sus familias en una tarde dedicada al juego, el deporte y la recreación.

La actividad contó con diferentes propuestas recreativas pensadas para todas las edades, promoviendo espacios de encuentro, participación e integración entre los vecinos del sector. Durante la jornada, las familias compartieron actividades lúdicas y deportivas en un ambiente de convivencia y disfrute.

La propuesta recorrerá diferentes sectores de Plaza Huincul, llevando jornadas abiertas y gratuitas que buscan consolidar los espacios barriales como puntos de encuentro para las familias, incentivando la vida comunitaria a través del deporte, el juego y la recreación.