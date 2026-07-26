Plaza Huincul: comenzó el ciclo de Recreo Comunitario

Plaza Huincul realizó la primera jornada de Recreo Comunitario en la sede vecinal del barrio Otaño, una iniciativa que reunió a niños, niñas y sus familias en una tarde dedicada al juego, el deporte y la recreación.
La actividad contó con diferentes propuestas recreativas pensadas para todas las edades, promoviendo espacios de encuentro, participación e integración entre los vecinos del sector. Durante la jornada, las familias compartieron actividades lúdicas y deportivas en un ambiente de convivencia y disfrute.
La propuesta recorrerá diferentes sectores de Plaza Huincul, llevando jornadas abiertas y gratuitas que buscan consolidar los espacios barriales como puntos de encuentro para las familias, incentivando la vida comunitaria a través del deporte, el juego y la recreación.