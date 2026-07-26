Camionero falleció mientras esperaba cruzar a Chile, en el Paso Pino Hachado

Acudieron al lugar efectivos de Gendarmería Nacional y personal del hospital de Las Lajas

Un camionero falleció este domingo por la tarde mientras permanecía en la fila de vehículos de carga para cruzar hacia Chile por el Paso Internacional Pino Hachado.

El hecho se registró pasadas las 16, a unos 200 metros antes del área de Aduana. De acuerdo con información extraoficial, la víctima sería un hombre de 67 años, oriundo de la provincia de Mendoza.

Tras el alerta, acudieron al lugar efectivos de Gendarmería Nacional y personal del hospital de Las Lajas, quienes constataron el fallecimiento. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de Neuquén, a través de la comisaría 27 de Las Lajas.

Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, por lo que se aguardan los resultados de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del deceso.