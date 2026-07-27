Se oficializó la fecha de cobro para los agentes provinciales de Neuquén

Se depositará con aumento salarial

Está formalizada la fecha que cobrarán los agentes provinciales sus haberes correspondientes a julio para la totalidad de la administración pública.

La acreditación se concretará este viernes 31 de julio en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

En esta ocasión, los sueldos tendrán la incoporación del incremento del 7,25%, que se aplicará a la actualización correspondiente.

El cronograma de pago incluye a trabajadores de ministerios, administración central, entes descentralizados y el sistema educativo provincial.

Mientras que para los pasivos también abarcará a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).