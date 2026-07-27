Empieza la semana y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 14° Centígrados y la mínima de 8° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 34 kilómetros con ráfagas de 62 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudoeste a 37 kilómetros con ráfagas de 44.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se cubrirá.
Para el martes, la temperatura estimada se ubica en los 12° Centígrados de máxima y la mínima en 1° bajo cero.