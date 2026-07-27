Cámaras de seguridad alertan a la policía y detienen a tres ladrones en Cutral Co

Cuando llegó la policía uno estaba en la vereda, otro en el techo y el tercero dentro del local

Desde hace un tiempo el Centro de Monitoreo de la ciudad de Cutral Co trabaja en conjunto con la policía provincial. Un operador advirtió aproximadamente a la 1.40 de la madrugada que había personas robando un comercio de calle Tucumán.

Le dio aviso a la policía que envió una patrulla del Comando Radioeléctrico y al llegar al comercio vieron la puerta abierta. Entraron y encontraron a un hombre en la vereda, otro escondido en el baño y un tercero en el techo del negocio. Todos fueron demorados.

El operador de la cámara de seguirdad advirtió como los ladrones habían forzado la reja de acceso y habían logrado ingresar al inmueble.

Dentro tenían bolsas con mercadería lista para ser robada. El dueño del negocio llegó, identificó su mercadería y finalmente no sufrió el robo pero deberá afrontar los gastos de la reparación de la puerta de ingreso.

Desde la policía se destacó el rápido trabajo coordinado para evitar el robo.