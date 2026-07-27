Comienza la Novena y Fiesta Patronal de San Cayetano en Plaza Huincul

Desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 7 de agosto

La comunidad parroquial de San Cayetano de Plaza Huincul invita a toda la comunidad a participar de la Novena y Fiesta Patronal 2026, que se desarrollará desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 7 de agosto, bajo el lema: “Junto a San Cayetano, oremos por las necesidades del mundo: Paz, Amor y Hermandad”.

Las actividades de la novena se llevarán a cabo diariamente a las 18:00 horas en la Capilla San Cayetano. Cada jornada incluirá la celebración de la Santa Misa, reflexiones, oraciones y una intención especial, acompañada por distintas comunidades parroquiales y grupos pastorales de la ciudad.

El cronograma culminará el viernes 7 de agosto, día de San Cayetano, con el rezo del Santo Rosario a las 17:30 y la Santa Misa a las 18:00 horas. Como es tradición, durante la celebración se realizará la bendición del pan, por lo que se solicita a los fieles llevar pan para ser bendecido y compartir. Al finalizar la misa, habrá un encuentro comunitario.

Desde la organización destacaron que, como cada año, la comunidad se reúne para vivir este tiempo de oración y reflexión, encomendando especialmente las necesidades de las familias, de la ciudad, de la provincia, del país y del mundo entero.

Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a cada una de las celebraciones para compartir un espacio de fe, esperanza y fraternidad en honor al patrono del trabajo y del pan.