LATAM suspende la ruta Neuquén-Santiago de Chile por baja demanda

El servicio había comenzado el 29 de marzo con cuatro frecuencias semanales

LATAM Airlines anunció la suspensión de la ruta directa entre Neuquén y Santiago de Chile a partir del 25 de octubre, luego de registrar una demanda menor a la proyectada.

El servicio había comenzado el 29 de marzo con cuatro frecuencias semanales en aviones Airbus A320. Desde este sábado 25 de julio ya no se pueden adquirir pasajes para ese trayecto.

Los pasajeros con tickets posteriores a la fecha de suspensión serán reubicados en vuelos con conexión vía Buenos Aires, sujetos a disponibilidad. Quienes no acepten la alternativa podrán solicitar el reintegro del pasaje.

La compañía indicó que la decisión responde a una revisión de su red de operaciones y no descartó retomar la conexión en el futuro si las condiciones del mercado lo permiten.